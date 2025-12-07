Netanyahu «intentará socavar» la tregua y hacer limpieza étnica en Gaza, alerta Barghouti

Doha, 7 dic (EFE).- El dirigente palestino Mustafa Barghouti, que lidera el partido Iniciativa Nacional Palestina, alertó este domingo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, «intentará socavar la implementación del plan de paz» de la Franja de Gaza, ya que «no ha abandonado la idea» de cometer una limpieza étnica en el enclave.

«En la práctica, la guerra continúa y, en mi opinión, Netanyahu intentará socavar la implementación del plan de paz, el llamado plan de paz», dijo Barghouti en declaraciones a EFE en los márgenes del Foro de Doha, en Catar, donde denunció que «Israel continúa con sus operaciones militares y siempre busca excusas para lanzar ataques».

El plan de paz, auspiciado por el presidente estadounidense Donald Trump y que entró en vigor el 10 de octubre, estipulaba un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en manos del grupo islamista Hamás y la excarcelación de presos palestinos, entre otros puntos, pero ambas partes se han acusado de violar el pacto.

El dirigente palestino, además, recordó que desde la entrada en vigor del acuerdo Israel ha matado a más de 400 personas y que, en lugar de retirarse de la Franja de Gaza -tal y como contempla el pacto- está «avanzando» en el enclave.

El Ejército israelí se ha retirado hasta la conocida como línea amarilla del acuerdo, una demarcación imaginaria que engloba más de la mitad de la Franja palestina y que, según denuncian las autoridades gazatíes, ha ido ensanchando.

Por otra parte, Barghouti criticó duramente los planes israelíes de abrir el paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, pero exclusivamente para la salida de la población del enclave -y no para la entrada de ayuda ni de personas-, algo que aseguró que significa que Netanyahu «no abandonó la idea de la expulsión de los palestinos ni la de la limpieza étnica».

De hecho, los ministros de Exteriores de ocho países islámicos -Catar, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía y Arabia Saudí- manifestaron en un comunicado conjunto emitido el viernes su «total rechazo a cualquier intento de desplazar al pueblo palestino de su territorio».

Asimismo, pidieron el cumplimiento total del plan de paz de Trump, que estipula la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones, la garantía de la libertad de movimiento de los habitantes y de que no serán expulsados forzosamente del territorio, así como el inicio del proceso de reconstrucción del enclave palestino.

Por otra parte, el plan de Trump también estipula la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización, ya aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, algo que Barghouti consideró que no debería ser «ejecutiva», sino una misión «que separe a los palestinos de los israelíes y garantice la retirada» del Ejército del Estado judío.

Cuando Hamás entregue el último rehén fallecido -ha liberado a 20 vivos y a 47 de los 48 muertos-, se considerará terminada la primera fase del acuerdo y comenzará la segunda, en la que se abordará el desarme de grupo islamista, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata para la Franja y otros aspectos de la tregua.

Pero ante la continuación de los ataques, las acciones terrestres de Israel y los obstáculos que impone al ingreso de la ayuda humanitaria acordada a la Franja, Barghouti afirma que no existen «garantías» de que se vaya a implementar el plan de paz o incluso alcanzar la segunda fase.

«La clave está en los detalles, y Netanyahu intentará usar cada detalle para socavar su implementación», sentenció. EFE

