Netanyahu «pseudo-aceptó» posponer contraataque a Irán en llamada con Trump, según Axios

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Miami, 7 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, «pseudo-aceptó» posponer el contraataque de Israel tras los ataques de Irán este domingo ante la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una llamada, según reportó el medio Axios.

El mandatario estadounidense le pidió a Netanyahu aplazar la respuesta a los misiles que lanzó Irán a Israel este domingo al argumentar que «están cerca de hacer algo bueno en términos de un acuerdo», según indicó un funcionario anónimo de Washington con detalles de la conversación.

«Pensamos que el presidente compró algo de tiempo. Él es muy insistente en que estamos cerca de un acuerdo con Irán. No pienso que algo sea inminente en términos de un bombardeo israelí», indicó el oficial a Axios.

Ante la petición de Trump, Netanyahu se resistió, pero al final «pseudo-aceptó», agregó el oficial.

«El presidente piensa que hemos estado en esto (la guerra) por tres meses, ahora es momento de terminar con esto», agregó el funcionario.

Momentos antes, Trump afirmó al Finantial Times (FT) que Netanyahu «no tiene más opción» que aceptar el acuerdo que Washington negocie con Teherán tras las amenazas de Israel de responder a los ataques aéreos que este domingo lanzó Irán.

«Él no tendrá ninguna otra opción. Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él (Netanyahu) no toma las decisiones», expresó Trump al diario Finantial Times (FT) después de los misiles que lanzó este domingo Irán a Israel, país que previamente había bombardeado al Líbano.

El Ejército de Israel afirmó haber interceptado con éxito todos los misiles iraníes, que activaron las alertas antiaéreas israelíes a las 22:00 hora local (19:00 GMT), e Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional en el gabinete de Netanyahu, expresó en una publicación de X: «Teherán debería arder esta noche».

Pero Trump ha insistido en que está «muy cerca» un acuerdo para acabar con la guerra. EFE

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