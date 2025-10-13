Netanyahu a Trump: «Juntos conseguiremos esta paz»

1 minuto

Jerusalén, 13 oct (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró hoy que, junto a Donald Trump, conseguirá la paz propuesta por el presidente estadounidense, al que agradeció el compromiso de poner fin al conflicto en Gaza.

«Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz», dijo Netanyahu en el Parlamento israelí junto al mandatario estadounidense. EFE

jer-jlp/jfu