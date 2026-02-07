Netanyahu abordará con Trump las negociaciones sobre Irán en Washington el miércoles

Jerusalén, 7 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá el próximo miércoles en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar la situación en la que se encuentran las negociaciones con Irán.

«El primer ministro cree que cualquier negociación debe incluir la limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo al eje iraní», señaló un comunicado difundido por la Oficina del mandatario israelí. EFE

