Netanyahu acusa a Hizbulá de «desintegrar el alto el fuego» en el Líbano

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Jerusalén, 26 abr (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que el grupo chií Hizbulá está «desintegrando el alto el fuego» en la frontera con el Líbano, en un contexto de intensificación de las operaciones militares israelíes en el sur del país vecino.

«Estamos actuando enérgicamente de acuerdo con las reglas que hemos acordado con Estados Unidos e, incidentalmente, también con el Líbano. Y eso significa libertad de acción no solo para responder a los ataques sino también para frustrar las amenazas inmediatas», afirmó el mandatario durante la reunión de su gabinete, según un videomensaje publicado en sus canales.

En ese contexto, afirmó que, pese a la tregua vigente, en las últimas semanas el Ejército israelí habría matado a 46 presuntos milicianos de Hizbulá, una cifra no verificada de forma independiente.

Las declaraciones se producen poco después de que el Ejército israelí ordenara este domingo a evacuar de inmediato varias localidades del sur de Líbano -situadas fuera de la línea que separa el territorio que los efectivos israelíes han ocupado- ante ataques inminentes.

La nota castrense llegó también tras la orden de Netanyahu anoche de golpear «con contundencia» a Hizbulá después de que el Ejército detectara el lanzamiento de dos proyectiles y un dron desde Líbano hacia Israel, en lo que describió como una «flagrante violación» del alto el fuego, mientras se registran ataques israelíes mortales en territorio libanés a diario.

Además, el Ejecutivo israelí aprobó, a propuesta de Netanyahu, la creación de un equipo interministerial para acelerar la protección de las comunidades del norte del país, una medida adoptada tras numerosas críticas de representantes locales que acusan al Gobierno de exponer a la población a riesgos por motivos políticos.

Minutos después de publicarse este videomensaje, las sirenas antiaéreas se activaron en el norte del país por el lanzamiento de tres drones desde el Líbano.

Según las autoridades sanitarias del Líbano, al menos 2.491 personas han muerto y otras 7.719 han resultado heridas en ese país por ataques de Israel desde que Hizbulá volviera a lanzar proyectiles contra Israel a partir del 2 de marzo, en respuesta a los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán emprendidos a finales de febrero. EFE

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