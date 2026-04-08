Netanyahu advierte a Irán que están «preparados para volver a luchar» cuando sea necesario

Jerusalén, 8 abr (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este miércoles, en su primera declaración pública, que Israel está listo para volver a atacar a Irán en el momento que «sea necesario».

«Estamos preparados para volver a la lucha en cualquier momento que sea necesario», dijo Netanyahu en un vídeomensaje retransmitido en las televisiones, afirmando que aún hay «objetivos por cumplir» y que ahora Irán «está más débil que nunca» mientras Israel está «más fuerte que nunca». EFE

