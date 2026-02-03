Netanyahu advierte a Witkoff en Jerusalén que no confíe en «las promesas» de Irán

Jerusalén, 3 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió al enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, que no confíe en «las promesas de Irán», antes de que el representante estadounidense se reúna con altos cargos iraníes en Turquía.

«Antes del viaje del enviado Witkoff para reunirse con el representante iraní, el primer ministro (Benjamín Netanyahu) dejó claro que Irán ha demostrado una y otra vez que no se puede confiar en sus promesas», indicó la oficina de Netanyahu en un comunicado posterior al encuentro.

Con una flota estadounidense amenazando a la República Islámica, Teherán y Washington regresarán el viernes a la mesa de negociación en Estambul para buscar un acuerdo nuclear en uno de los momentos más bajos del país persa en décadas.

Irán ha afirmado que, de ser atacado, su respuesta estaría dirigida tanto contra las bases estadounidenses en la región como contra Israel.

En la cumbre de Turquía, Estados Unidos estará representado por Witkoff, mientras que la delegación iraní estaría encabezada por el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

A la cita se espera que también acudan altos cargos Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán.

Por otra parte, en la reunión de este martes entre Netanyahu y el enviado de EE.UU. para Oriente Medio, que se prolongó durante tres horas y media, el mandatario israelí incidió en la «exigencia inflexible del desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja», antes de la reconstrucción de Gaza.

«El primer ministro dejó claro que la Autoridad Palestina no formará parte de la administración de la Franja de ninguna manera e informó al embajador de Estados Unidos, Huckabee, sobre las graves violaciones detectadas en la Franja de Gaza relacionadas con el uso de bolsas de la UNRWA para ocultar armas», añadió sin aportar pruebas la oficina de Netanyahu en su comunicado.

Witkoff aterrizó este martes en el aeropuerto internacional de Ben Gurion (a las afueras de Tel Aviv) y en su reunión con Netanyahu también participaron el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir; y el director del servicio de inteligencia exterior (Mosad), David Barnea.

Asimismo, el jefe del Estado Mayor israelí visitó Estados Unidos durante el fin de semana, confirmó a EFE el Ejército de Israel.

‘Galei Tzahal’, la radio operada por las fuerzas armadas israelíes, recogió tras la visita que Zamir que este afirmó durante una evaluación de seguridad militar que el ataque puede producirse «en dos semanas o en dos meses», rechazando que la escalada fuera inmediata. EFE

