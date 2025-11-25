Netanyahu advierte que ve «con severidad» la espera en la devolución de un rehén de Gaza

1 minuto

Jerusalén, 25 nov (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes que ve «con severidad» que la Yihad Islámica Palestina aún no haya devuelto el cuerpo de un rehén que aseguró haber encontrado en el centro de Gaza.

«Ante el anuncio de la Yihad Islámica de haber localizado los restos de un rehén, Israel ve con severidad la demora en su entrega inmediata», dijo Netanyahu en un comunicado de su oficina.

Además, el mandatario dijo que esto constituye «otra violación del acuerdo» y exigió el regreso «inmediato» de los tres rehenes restantes, dos israelíes y un tailandés.

Las Brigadas Al Quds, brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, dijeron en un comunicado haber recuperado el cadáver de otro rehén durante operaciones de búsqueda en áreas controladas por el Ejército israelí en el centro de la Franja.

En el marco del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre -durante el que Israel ha matado a más de 340 gazatíes en diferentes oleadas y ataques esporádicos-, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes vivos a cambio de casi 2.000 detenidos y presos palestinos, así como los cuerpos de 25 de los 28 cautivos muertos que quedaban en el enclave. EFE

pms/mt/jgb