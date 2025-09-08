Netanyahu advierte sobre «medidas más severas» tras tiroteo con 6 muertos en Jerusalén

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que detendrán a «todos los que han ayudado» en el tiroteo con 6 muertos perpetrado por dos palestinos contra una parada de autobús cerca de un asentamiento de Jerusalén, y aseguró que se tomarán «medidas aún más severas» en la que describió como «una guerra intensa contra el terrorismo».

«Estamos persiguiendo y cercando las aldeas de donde vinieron los asesinos. Atraparemos a todos los que los ayudaron y los enviaron, y tomaremos medidas aún más duras», dijo Netanyahu desde el lugar del ataque cerca del asentamiento de Ramot Alon, anexionado como una barrio a Jerusalén.

El primer ministro, que envió sus condolencias a las familias de los seis fallecidos y el apoyo a las familias de los doce heridos, aseguró que están «en una guerra intensa contra el terrorismo en varios frentes» y prometió «destruir a Hamás»; a pesar de que este grupo no se ha atribuido los ataques.

«Quiero decirlo de la forma más clara posible: Estos asesinatos, estos ataques, en todos los sectores, no nos debilitan; solo aumentan nuestra determinación de completar las misiones que nos hemos propuesto», apuntó el primer ministro.

Este lunes, seis personas murieron y otras doce resultaron heridas, varias de gravedad, en un ataque a tiros, según informó el servicio de emergencias israelí. Los dos supuestos agresores fueron abatidos por civiles armados y un soldado, de acuerdo con un comunicado de la Policía. EFE

