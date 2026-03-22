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Netanyahu afirma que «es hora» de que otros países se sumen a la ofensiva contra Irán

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Arad (Israel), 22 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que «es hora de que los líderes del resto de los países se sumen» a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

«Me complace decir que veo que algunos empiezan a avanzar en esa dirección, pero se necesita más», añadió Netanyahu a un seleccionado grupo de periodistas en una visita con grandes medidas de seguridad a Arad, localidad del sur de Israel que este sábado noche sufrió un impacto de un misil iraní que dejó más de 60 heridos, entre ellos 10 graves. EFE

mt-ybp/vh

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