Netanyahu afirma que Israel intentó matar a Abu Obaida, portavoz del brazo armado de Hamás

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 31 ago (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que las fuerzas israelíes intentaron matar ayer a Abu Obaida, el portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam).

«El Shin Bet (agencia de inteligencia interior) y las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron al portavoz de Hamás, Abu Obaida», declaró Netanyahu al comienzo de la reunión de su gabinete de Gobierno en relación a un bombardeo perpetrado ayer contra el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza.

«Aún desconocemos el resultado final», agregó según un comunicado. «Espero que ya no esté con nosotros, pero de momento no hay información clara por parte de Hamás, así que serán las próximas horas y días los que lo determinen», añadió.

Netanyahu también mencionó el regreso a Israel, en los últimos días, de los cuerpos sin vida de los rehenes Ilan Weiss e Idan Shatuy (muertos el 7 de octubre), y reiteró que se trata de días de «grandes logros, pero también de grandes desafíos».

A su vez, en un mensaje dirigido a los rebeldes hutíes del Yemen, Netanyahu se congratuló de que las fuerzas isarelíes hayan matado «a la mayor parte del gobierno hutí y a otros altos oficiales militares», después de que en los bombardeos del jueves fueran asesinados el primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, además de varios de sus ministros, según confirmó el grupo rebelde, aliado de Irán.

«Estamos haciendo lo que nadie ha hecho antes. Y esto es solo el comienzo del golpe asestados contra altos funcionarios en Sana: llegaremos a todos», dijo el mandatario israelí. EFE

