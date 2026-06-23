Netanyahu afirma que quiere para Israel la independencia armamentística de EE.UU.

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Jerusalén, 23 jun (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que busca la independencia armamentística de Israel frente al apoyo de Estados Unidos, según un comunicado emitido por la oficina del mandatario.

«Agradezco enormemente el apoyo recibido de nuestros amigos estadounidenses, pero debemos liberarnos de la dependencia y construir nuestro propio sistema de armamento independiente», aseveró en declaraciones ante oficiales de la reserva del Ejército en el conjunto de asentamientos de Gush Etzion, en Cisjordania ocupada.

Netanyahu incidió en que Israel producirá su propio armamento e insistió: «Quiero la independencia armamentística».

Sus declaraciones siguen la línea de las ya emitidas a mediados de mes por el ministro de Defensa, Israel Katz, quien defendió que Israel necesita tener la capacidad de actuar de forma independiente contra Irán.

Las proclamas de independencia del mandatario y el titular de Defensa se producen cuando Estados Unidos y la República Islámica negocian como parte del memorando de entendimiento en la región un acuerdo de paz definitivo, en conversaciones que excluyen a Israel.

Lo hacen además mientras el Ejército israelí mantiene su invasión del sur libanés, donde continúa en vigor por tercer día la tregua con el grupo chií libanés Hizbulá, en un cese de las hostilidades condicionado también por el memorando de entendimiento.

«Necesitamos nuestro propio sistema de armamento independiente. Produciremos nuestro propio armamento», dijo, «para liberarnos de la dependencia, para aumentar nuestro poder, para incorporar cada vez más tecnología, para formar a más generaciones de comandantes». EFE

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(foto)(vídeo)