Netanyahu al portavoz del Ejército: «militares no deben interferir en asuntos políticos»

2 minutos

Jerusalén, 5 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó este miércoles que «los militares no deben interferir en asuntos políticos» y «elogió» la respuesta del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, al principal portavoz militar de Israel, Daniel Hagari, tras sus criticas a la llamada ‘Ley Feldstein’.

«Es bueno que el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel haya sido puesto en su lugar para garantizar que no se vuelva a escuchar una declaración como esa», dijo Netanyahu en un comunicado citado por The Times of Israel.

«En un país democrático, se supone que los militares no deben interferir en asuntos políticos y, desde luego, no deben criticar la legislación», continuó.

La ‘Ley Feldstein’ es un proyecto para permitir a los miembros del Ejército y de los servicios de inteligencia filtrar documentos clasificados al primer ministro o al ministro de Defensa sin autorización.

«El Ejército no oculta información a la cúpula política. El Ejército trabaja en consonancia con la cúpula política para la defensa de Israel», criticó Hagari más temprano durante una rueda de prensa, en la que calificó de «peligroso» para la seguridad del Estado el proyecto, que superó hoy su primera votación (de tres) en el Parlamento.

La llamada ‘Ley Feldstein’ llega en plena batalla legal por el caso ‘BibiLeaks’, en el que Eli Feldstein, un portavoz de Netanyahu, y un suboficial reservista están acusados de conspirar para filtrar a la prensa extranjera un documento clasificado para influir en la opinión pública contra un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Según Hagari, el documento en cuestión era accesible para Netanyahu y su oficina, y fue sustraído al Ejército violando las directrices del censor militar.

Tras sus declaraciones, el Ejército publicó un mensaje diciendo que el jefe del Estado Mayor reprendió a Hagari por «exceder su autoridad».

El ministro de Defensa, Israel Katz, fue más allá y dijo en un comunicado que espera tomar medidas disciplinarias contra Hagari lo antes posible.

Los legisladores que han impulsado el proyecto (ambos del partido Likud del primer ministro) defienden que la medida es necesaria porque, incluso durante la guerra, varios informes clave de inteligencia no han llegado a las manos de Netanyahu o de sus ministros.EFE

afcu/lnm