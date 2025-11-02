Netanyahu amenaza con «actuar según sea necesario» contra Hizbulá en el Líbano

1 minuto

Jerusalén, 2 nov (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este domingo, ante su gabinete, de que Israel actuará «según sea necesario» si Hizbulá continúa siendo una amenaza en el Líbano y no se desarma totalmente.

«No permitiremos que el Líbano se convierta en un nuevo frente en nuestra contra y actuaremos según sea necesario», subrayó Netanyahu en un comunicado, en el que reiteró el supuesto «derecho a la legítima defensa, tal como se estipula en los términos del alto el fuego», dijo. EFE

