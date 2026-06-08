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Netanyahu amenaza con responder «con contundencia» si Irán vuelve a atacar Israel

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Jerusalén, 8 jun (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó la tarde del lunes con responder «con contundencia» a Irán si la República Islámica «comete el error» de atacar territorio israelí de nuevo, en su primer mensaje público tras el fuego cruzado con el país persa.

En un comunicado por vídeo, Netanyahu aseguró que, en este momento, el fuego está «contenido», alegando que la respuesta de Israel a los misiles iraníes de la noche del domingo disuadió a Teherán de volver a atacar. EFE

mfh/mt/rcf

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