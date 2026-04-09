Netanyahu anuncia negociaciones directas con el Líbano para desarmar a Hizbulá

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Jerusalén, 9 abr (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves que su Gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano con el objetivo de desarmar al grupo chií Hizbulá y establecer «relaciones pacíficas» entre ambos países.

«Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible», afirma Netanyahu en una nota publicada por su oficina. EFE

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