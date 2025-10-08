The Swiss voice in the world since 1935
Netanyahu anuncia que su gobierno ratificará el acuerdo para Gaza este jueves

Jerusalén, 9 oct (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que durante el jueves convocará a su gobierno para ratificar el acuerdo del plan de paz para Gaza firmado con Hamás en Egipto y agradeció al presidente estadoundense, Donald Trump, su compromiso para liberar a los rehenes en la Franja palestina.

«Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes», dijo Netanyahu en un comunicado distribuido por su oficina en la madrugada de este jueves, poco después de que Trump anunciara la firma del acuerdo. EFE

