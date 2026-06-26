Netanyahu anuncia que tropas israelíes se retirarán de dos áreas del sur de Líbano

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Jerusalén, 26 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este viernes en un mensaje pregrabado que, tras las negociaciones y el acuerdo alcanzado en Washington, las fuerzas israelíes desplegadas en el sur del Líbano se retirarán de dos zonas, que no especificó, para ser reemplazadas por el Ejército libanés.

«Estamos permitiendo que el Ejército libanés se organice para tomar territorio. Estamos desarrollando dos zonas piloto, ambas por recomendación de las Fuerzas de Defensa de Israel», dijo Netanyahu sobre los puntos de repliegue.

Uno de ellos, aseguró, fuera de la «zona de seguridad», al sur del río Litani, y el otro al norte de este río y dentro de la franja ocupada por Israel. EFE

pms/lss