Netanyahu anuncia una escalada en el Líbano y la toma de nuevas «zonas estratégicas»

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Jerusalén, 26 may (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este martes una escalada en sus ataques al Líbano y la toma de nuevas «zonas estratégicas» por parte del Ejército.

«Las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) operan con un amplio contingente sobre el terreno y están tomando el control de zonas estratégicas. Estamos reforzando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte [de Israel]», dijo Netanyahu al inicio de la reunión del gabinete de seguridad israelí. EFE

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