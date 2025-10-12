Netanyahu asegura que «la campaña no ha terminado» e Israel encara «desafíos de seguridad»

1 minuto

Jerusalén, 12 oct (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo en un videocomunicado que Israel sigue afrontando «grandes desafíos» en materia de seguridad, alegando que «enemigos» del país tratan de recuperarse para volver atacarlo.

«Allí donde combatimos, ganamos. Pero a la vez, debo deciros: la campaña no ha terminado. Siguen existiendo grandes desafíos de seguridad ante nosotros. Algunos de nuestros enemigos tratan de recuperarse para volver a atacarnos», aseguró Netanyahu.

El comunicado del mandatario comienza como una celebración de la liberación en escasas horas, según estima su Gobierno, de los cautivos que continúan en manos de las milicias islamistas de la Franja de Gaza.EFE

