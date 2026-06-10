Netanyahu asegura que Erdogan «es el último que puede dar lecciones de moral» a Israel

2 minutos

Jerusalén, 10 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este miércoles que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan «es el último que puede dar lecciones de moral al Estado de Israel», después de que este asegurara que los ataques de Israel en la región ponen en peligro a todo el mundo.

«El dictador antisemita Erdogan, que está cometiendo un genocidio contra los kurdos, apoya a la organización terrorista Hamás, oprime a su propio pueblo y encarcela a sus rivales políticos, es el último que puede dar lecciones de moral al Estado de Israel», recoge un comunicado emitido por la oficina del mandatario.

Netanyahu reiteró el lema que afirma que el Ejército israelí es el «más moral del mundo», y afirmó que seguirá actuando contra Irán y sus grupos aliados, «que amenazan a Oriente Medio y al mundo entero».

El mandatario israelí replicó así a las declaraciones del turco este miércoles, en las que afirmó que los ataques de Israel en Siria y el Líbano amenazan también a Turquía, recogió el diario The Times of Israel de un discurso de Erdogan en el parlamento turco.

Allí, el líder turco también advirtió contra «seguir las aventuras» lideradas por Israel para desestabilizar el Mediterráneo.

Este miércoles, el ministro de Cultura israelí, Miki Zohar, también ha cargado contra el mandatario turco: «El dictador Erdogan, con sangre en sus manos, debería responder por sus crímenes en lugar de dar lecciones a la única democracia de Oriente Medio».

El comunicado de Netanyahu se enmarca en el habitual intercambio de acusaciones entre las autoridades turcas e israelíes. Recientemente, el ministro de Interior turco habló de «liberar» Jerusalén, algo que entonces llevó al titular de Exteriores israelí a responder que «el Imperio Otomano ha desaparecido».

También el titular de Defensa, Israel Katz, se lanzó contra Erdogan entonces, clamando que Jerusalén sería «para siempre» la capital de Israel.EFE

pbj/ybp/lss