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Netanyahu asegura que Israel mantendrá sus tropas en el Líbano pese al acuerdo Irán-EEUU

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Jerusalén, 18 jun (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves que el Ejército mantendrá la «zona de seguridad» en los territorios ocupados del sur del Líbano, de los que Israel no se retirará «mientras las necesidades de seguridad así lo exijan» pese al acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos.

«Seguiremos avanzando por nuestro camino con sabiduría y discreción», afirmó Netanyahu en su discurso, pronunciado durante la inauguración de una carretera en el bloque de asentamientos de Gush Etzion, en la Cisjordania ocupada, según recogió el medio israelí Yediot Ajronot.

Pese al acuerdo alcanzado esta semana y firmado la noche del miércoles entre Estados Unidos e Irán, Netanyahu insistió en su intervención de este jueves que seguirá «fiel al objetivo supremo» que le guió a participar en la guerra contra la República Islámica el pasado febrero: que Irán no tenga armas nucleares. EFE

mfh/mt/psh

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