Netanyahu asistirá a la Cumbre para la Paz de Sharm el Sheij, afirma Egipto

2 minutos

Sharm el Sheij (Egipto), 13 oct (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asistirá este lunes a la Cumbre para la Paz de Sharm el Sheij (Egipto), tras una conversación telefónica que ha mantenido con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, informó Presidencia egipcia.

La Cumbre, a la que asistirán una treintena de líderes del mundo, que ya contaba con la participación del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, arrancará cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, llegue a la ciudad egipcia, situada en la península del Sinaí, tras su paso por Israel.

Precisamente, la decisión del viaje de Netanyahu se tomó tras una llamada de Trump a Al Sisi desde Israel en presencia de Netanyahu, en la que los tres líderes mantuvieron una conversación en la que se acordó la visita del mandatario israelí a la cumbre de paz, según dijo la nota de la Presidencia egipcia.

Trump visita hoy Israel antes de viajar a Egipto para la cumbre, en donde asistió a la liberación de todos los rehenes israelíes que aún permanecían en manos de Hamás dentro de la Franja de Gaza.

Allí, Trump se reunió con los familiares de los rehenes y planea dar un discurso en el Parlamento israelí (Knéset).

Netanhayu ya visitó Egipto en 2018, en un viaje excepcional y secreto en el que se reunió con Al Sisi sobre Gaza, según informaron medios israelíes.

Egipto fue el primer país de la región en establecer la paz con Israel tras los acuerdos de Camp David de 1978, que implicaron el retorno a El Cairo del territorio del Sinai ocupado por tropas israelíes y el reconocimiento del Estado de Israel por parte de las autoridades egipcias.

Desde entonces, las relaciones entre ambos países han sido estables hasta que el recrudecimiento de la guerra en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 tensaron las relaciones, fundamentalmente por la presión israelí para que Egipto acogiera a cientos de miles de refugiados palestinos en Sinaí, lo que El Cairo considera como una amenaza directa a su seguridad. EFE

fa-amr/ijm/ah

(foto)(vídeo)