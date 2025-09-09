The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu asume la «responsabilidad total» del ataque contra Hamás en Catar

Jerusalén, 9 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió este martes la «responsabilidad total» del ataque de Israel contra líderes de Hamás en Catar, después de que algunos medios dijeran que el país informó a Estados Unidos antes del bombardeo.

«La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo y asume toda la responsabilidad», dijo la oficina del mandatario en un mensaje, sin mencionar directamente a Catar.EFE

