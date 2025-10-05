Netanyahu avisa de que Hamás debe aceptar «en su totalidad» el plan de Trump para Gaza

The Swiss voice in the world since 1935
París, 5 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, avisó este domingo de que el grupo islamista Hamás «no puede aceptar parcialmente» el plan para lograr la paz en Gaza promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, sino que «tiene que aceptarlo en su totalidad».

«No alimentéis al cocodrilo porque vendrá a por vosotros», afirmó Netanyahu en una entrevista con el canal Euronews en alusión a los líderes europeos, recalcando que ahora «es responsabilidad de Hamás» aceptar el acuerdo que plantea Estados Unidos y que Israel apoya, y devolver a los rehenes que aún tiene en su poder.

Si Hamás se niega a aceptar el plan en su totalidad, Netanyahu advirtió de que Washington respaldará plenamente a Israel en sus esfuerzos por dar un fin militar al conflicto.

«Esperemos que podamos terminarlo por las buenas y no por las malas», dijo en la entrevista concedida al canal con sede en Lyon (Francia), a dos días del aniversario de los atentados de Hamás en suelo israelí del 7 de octubre de 2023, que dejaron 1.200 muertos.

Hamás anunció este viernes que acepta liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por Trump, pero pidió negociar algunos de los puntos de la propuesta a través de mediadores.

El acuerdo «podría ser el principio del fin de la guerra», opinó Netanyahu, y argumentó que la razón por la que Hamás lo acepta es porque se ha dado cuenta de que su final «está cerca» debido a las operaciones militares de Israel.

El político israelí se mostró muy crítico con los líderes europeos, ya que la reciente oleada de reconocimientos del Estado palestino en respuesta a la masacre y la crisis humanitaria en Gaza ha sido, según él, una «recompensa definitiva a Hamás tras la mayor masacre contra judíos desde el Holocausto», en referencia a los atentados de 2023.

Arguyó también que Europa «ha cedido ante el terrorismo de Hamás» y ante la «propaganda», en referencia a la información que publican los medios internacionales sobre la catástrofe humanitaria en Gaza, donde se calcula que han muerto unos 66.000 palestinos en dos años de guerra.

«Espero que Europa cambie de rumbo», deseó, porque según él están «librando la batalla del mundo libre, para impedir que los bárbaros asalten Europa».

El plan de Trump consta de 20 puntos y propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los 48 rehenes aún en manos de Hamás (20 siguen vivos) y la formación de un gobierno de transición para Gaza.

Esa administración estaría supervisada por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja de Gaza y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo que descarta el Gobierno israelí. EFE

ngp/mb

