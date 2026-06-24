Netanyahu compara a la Fiscalía con la Stasi en alegato final de su juicio por corrupción

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Tel Aviv, 24 jun (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, concluyó este miércoles su testimonio en el juicio que afronta por fraude, soborno y abuso de confianza, tras un año y medio de declaraciones, con un alegato final en el que comparó a la Fiscalía con la Stasi y la acusó de «persecución».

«No buscaron un delito, buscaron a un hombre (…) Todo este esfuerzo desmesurado por conseguir la cabeza de Netanyahu», afirmó el mandatario en su alegato ante el Tribunal del Distrito de Tel Aviv. «No han encontrado nada porque no ocurrió nada», agregó sobre su proceso judicial, que todavía se encuentra lejos de finalizar.

Netanyahu calificó a la Fiscalía como «la Stasi, simplemente la Stasi», en referencia a la principal agencia de inteligencia y represión de la antigua República Democrática Alemana (RDA). EFE

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