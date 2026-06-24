Netanyahu compara a la Fiscalía con la Stasi en alegato final de su juicio por corrupción

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Tel Aviv, 24 jun (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, concluyó este miércoles su testimonio en el juicio que afronta por fraude, soborno y abuso de confianza, tras un año y medio de declaraciones, con un alegato final en el que comparó a la Fiscalía con la Stasi y la acusó de «persecución».

«No buscaron un delito, buscaron a un hombre (…) Todo este esfuerzo desmesurado por conseguir la cabeza de Netanyahu», afirmó el mandatario en su alegato ante el Tribunal del Distrito de Tel Aviv. «No han encontrado nada porque no ocurrió nada», agregó sobre su proceso judicial, que todavía se encuentra lejos de finalizar.

Netanyahu calificó a la Fiscalía como «la Stasi, simplemente la Stasi», en referencia a la principal agencia de inteligencia y represión de la antigua República Democrática Alemana (RDA).

Asimismo, añadió que la investigación sobre su persona es propia de un «Estado policial».

«Después de 10 años de infierno, de guiar a este país a través de retos nada fáciles, busco una sola cosa: traer la verdad», concluyó en su discurso Netanyahu, el primer mandatario en la historia de Israel en ser juzgado mientras ejerce el cargo de primer ministro.

Actualmente tiene tres causas judiciales abiertas, por las que ha estado declarando este año y medio ante el tribunal de Tel Aviv: los casos ‘1.000’ y ‘2.000’, por fraude y abuso de confianza, y el ‘4.000’.

Éste último es considerado el más grave y trata sobre supuestos favores del primer ministro -cuando aún era ministro de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable.

El mandatario israelí llegó a comparecer en la corte tres veces por semana en este juicio que, desde su inicio, se ha ido aplazando ante sus repetidos alegatos de que tenía reuniones diplomáticas de alto nivel que atender o cuestiones que solventar relacionadas con las ofensivas de sus tropas en Irán, Líbano y Gaza, lo que desembocó en numerosas ausencias ante el tribunal.

La sesión de este miércoles estuvo dedicada a las aclaraciones finales de la defensa tras la conclusión del contrainterrogatorio de la Fiscalía. Netanyahu permaneció durante dos horas en el estrado de una de las salas subterráneas de este Tribunal de Tel Aviv, vigilada por un amplio dispositivo de seguridad.

Durante la audiencia, uno de sus guardaespaldas le acercó café y agua, que tomó mientras seguía el desarrollo de la vista y lanzaba ruidosos suspiros durante las intervenciones de la fiscal principal del caso, Yehudit Tirosh.

La única pausa de la sesión tuvo lugar al poco de su comienzo, cuando el mandatario recibió un sobre de manila, cuyo contenido examinó brevemente antes de abandonar la sala durante unos quince minutos.

Netanyahu solicitó formalmente el pasado 30 de noviembre al presidente de Israel, Isaac Herzog, el indulto en este proceso en el que ha obtenido repetidamente el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Este abril, Herzog anunció que no abordará esta petición hasta que no se agoten los esfuerzos «para alcanzar un acuerdo» con la Fiscalía fuera de los tribunales. EFE

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