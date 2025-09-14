The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu con Rubio en el Muro de Lamentaciones: «Esta alianza nunca ha sido tan fuerte»

Jerusalén, 14 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo tras visitar junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén que la relación entre ambos países «nunca ha sido tan fuerte».

«Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente», dijo el primer ministro israelí mientras visitaban los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones acompañados por el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, y sus respectivas esposas. EFE

