Netanyahu condena el trato a los activistas: «No se ajusta a los valores de Israel»

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Jerusalén, 20 may (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó este miércoles la manera en que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, trata en un vídeo a los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, afirmando que «no se ajusta a los valores y normas de Israel».

Netanyahu ha dado instrucciones a las autoridades competentes para que deporten a los activistas «lo antes posible», según un comunicado enviado por su oficina tras las imágenes publicadas por Ben Gvir en el que se les ve hacinados, maniatados y tratados de forma humillante. EFE

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