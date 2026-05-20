Netanyahu condena el trato a los activistas: «No se ajusta a los valores de Israel»

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Jerusalén, 20 may (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó este miércoles la manera en que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, trata en un vídeo a los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, afirmando que «no se ajusta a los valores y normas de Israel».

Netanyahu ha dado instrucciones a las autoridades competentes para que deporten a los activistas «lo antes posible», según un comunicado enviado por su oficina tras las imágenes publicadas por Ben Gvir en las que se les ve hacinados, maniatados y tratados de forma humillante.

En su mensaje, Netanyahu afirma que «Israel tiene todo el derecho a impedir» que las flotillas que pretenden romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza entren en las que califica como «aguas territoriales» de Israel y lleguen al territorio palestino.

Y tacha a dichas flotillas como «provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamás».

«Sin embargo -añade-, la forma en que el ministro Ben Gvir trató a los activistas de la flotilla no se ajusta a los valores y normas de Israel».

Y concluye que ha dado «instrucciones a las autoridades competentes para que deporten a los provocadores lo antes posible».

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, ya calificó de «vergonzosa actuación» el vídeo divulgado por Ben Gvir, en el que se ve a los activistas de la Flotilla Global Sumud siendo empujados, esposados contra el suelo y arrastrados.

En las imágenes, publicadas por Ben Gvir en redes, se ve a los activistas en un buque militar -donde fueron conducidos a puerto tras ser interceptados en aguas internacionales por el Ejército israelí- maniatados y hacinados, de rodillas con la cabeza contra el suelo, mientras se reproduce el himno de Israel.

También se observa a Ben Gvir recibirlos, ya en tierra, sonriente con un «¡bienvenidos a Israel!» mientras ondea una bandera israelí, y diciendo «así es como debe ser» al observar cómo los conducen con la cabeza gacha.

En otra imagen del vídeo, se escucha la voz de un hombre que dice «el objetivo aquí es asegurar que no hay personas en el proceso» mientras policías hacen caminar a los detenidos agachados, agarrándolos por la cabeza y con las manos atadas en la espalda.

El ministro, a cargo de la Policía israelí, ya visitó a activistas de otras flotillas anteriores que se dirigían a Gaza. En octubre de 2025, acudió a la prisión en el desierto del Néguev a la que fueron enviados cerca de 400 de ellos.

En esa ocasión, varios activistas de la flotilla deportados a Turquía denunciaron haber sido mantenidos con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas.

Desde su llegada al gobierno, Ben Gvir ha promovido la escasez de alimentos, la falta de higiene y el maltrato entre los palestinos en centros de detención o prisiones israelíes, además de la pena de muerte para los condenados por asesinato en actos de terrorismo, que fue aprobada por el Parlamento. EFE

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