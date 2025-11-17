Netanyahu condena la violencia de un «puñado de extremistas» tras ataque de colonos en Cisjordania

3 minutos

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, denunció este lunes la violencia de un «puñado de extremistas» entre los colonos israelíes en Cisjordania ocupada, después de un nuevo ataque contra una localidad palestina.

Netanyahu habló después de que el pueblo palestino de Jaba, cerca de Belén, fuera atacado este lunes, un incidente que se produjo después de que las fuerzas de seguridad israelíes evacuaran y desmantelaran un asentamiento de colonos en Cisjordania.

«Me tomo muy en serio los violentos disturbios fomentados por un puñado de extremistas que no representan a los colonos en Judea y Samaria», declaró el primer ministro, utilizando la expresión que usa la derecha israelí para referirse a Cisjordania.

Nentayahu dijo que se ocupará personalmente del tema y que convocará a los ministros responsables para responder a un fenómeno que calificó como «grave».

Israel desplegó este lunes cientos de efectivos de seguridad para evacuar y demoler el asentamiento ilegal israelí de Tzur Misgavi, en la zona de Gush Etzion, cerca de la localidad palestina de Sair, al sur de Jerusalén.

El organismo del Ministerio de Defensa a cargo de asuntos civiles en los territorios palestinos, COGAT, indicó que la evacuación se llevó a cabo «en cumplimiento con la ley» y afirmó que «graves incidentes de violencia afectaron la seguridad de la zona».

Israel ocupa Cisjordania desde 1967 y hay más de 500.000 israelíes que viven en asentamientos en este territorio donde residen tres millones de palestinos.

Todos los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional, pero las tomas también son ilegales para el ordenamiento jurídico de Israel.

Sin embargo, muchas de estas tomas terminan siendo legalizadas por las autoridades israelíes.

La violencia se disparó en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel. Lejos de cesar, la frágil tregua vigente en Gaza desde el 10 de octubre no ha logrado detenerla.

Al menos 1.006 palestinos, combatientes y civiles, han sido asesinados por soldados o colonos israelíes, según un recuento de AFP a partir de datos de la Autoridad Palestina.

En el mismo periodo, según datos oficiales israelíes, al menos 43 israelíes, civiles y soldados, murieron en ataques palestinos o en incursiones militares israelíes.

En las últimas semanas, aumentaron los ataques atribuidos a los colonos israelíes, especialmente aquellos que viven en asentamientos, y estos actos de violencia contra los palestinos también golpearon a soldados israelíes.

