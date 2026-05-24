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Netanyahu condena la violencia política y se muestra aliviado de que Trump «esté a salvo»

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Jerusalén, 24 may (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se mostró este domingo aliviado de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, «esté a salvo» tras el incidente este sábado cerca de la Casa Blanca, al tiempo que condenó la «violencia política».

«Me alivia que el presidente Donald Trump, el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca, esté a salvo y que el atacante haya sido neutralizado antes de que pudiera causar más daño», dice un mensaje publicado en la cuenta de X de la Oficina del primer ministro.

El mensaje se refiere al incidente ocurrido antes de las 18:00 de la tarde hora local (23.00 GMT) a las afueras del complejo presidencial en Washington, donde se encontraba Trump, cuando un individuo sacó un arma y comenzó a disparar junto a un puesto de control, tras lo que fue abatido a tiros por agentes estadounidenses.

«La violencia política, incluidas las repetidas tentativas de asesinar al presidente Trump, debe ser condenada de manera inequívoca y contundente por todos», concluye el mensaje de Netanyahu. EFE

mt/alf

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