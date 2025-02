Netanyahu confía en que la ayuda de Trump haga avanzar la segunda fase del alto el fuego

2 minutos

Washington, 4 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció este martes la implicación del presidente estadounidense, Donald Trump, en el alto el fuego vigente en Gaza alcanzado el 19 de enero y confió en que su ayuda permita hacer avanzar la segunda fase de las negociaciones.

«Cuando Israel y Estados Unidos trabajan juntos, y el presidente Trump y yo trabajamos juntos, las posibilidades aumentan mucho. Cuando no trabajamos juntos, eso crea problemas», dijo al inicio de su reunión con Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El actual pacto para el cese de hostilidades entró en vigor un día antes de que Trump iniciara su segundo mandato. «Creo que aportó una gran fuerza y un liderazgo potente a este esfuerzo. Solo diré que estoy feliz de que esté aquí», señaló Netanyahu.

El lunes por la noche, el primer ministro israelí se reunió con el enviado de Trump para la región, Steve Witkoff, quien ha jugado un papel clave en el alto el fuego vigente en Gaza, y con el asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz, con quienes comenzó el arduo trabajo de negociar la siguiente fase del acuerdo.

Tras esa reunión, Netanyahu anunció que enviará una delegación a Catar para continuar las negociaciones indirectas con Hamás, mediadas por Egipto, Catar y Estados Unidos, con el objetivo de concretar la segunda fase del pacto, que prevé la liberación de todos los rehenes israelíes en Gaza y el establecimiento de las bases para el fin definitivo de la guerra.

La primera fase de la tregua, aún en vigor en la Franja de Gaza, ha permitido la liberación de 13 rehenes israelíes, además de cinco tailandeses, a cambio de más de medio millar de presos palestinos en Israel.

Netanyahu es el primer líder extranjero al que Trump recibe en la Casa Blanca desde su regreso al poder.

El primer ministro israelí subrayó que no va a abandonar a ningún rehén en manos del grupo islamista palestino: «No vamos a renunciar a ninguno de ellos y no vamos a renunciar a nuestros otros objetivos bélicos. Hamás no se quedará en Gaza y vamos a recuperar a todos (los rehenes)», dijo. EFE

