Netanyahu confirma ataque aéreo israelí contra un presunto comandante de Hizbulá en Beirut

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Jerusalén, 6 may (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó en un comunicado que el Ejército israelí atacó este miércoles Beirut con el objetivo de asesinar al comandante de las fuerzas de élite Radwan de Hizbulá.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al comandante de la unidad Radwan de la organización terrorista Hizbulá en Beirut para neutralizarlo», detalla el texto difundido por su oficina, en conjunto con el Ministerio de Defensa.

«Ningún terrorista goza de impunidad: el largo brazo de Israel alcanzará a todo enemigo y asesino», añade la nota sobre el que es el primer ataque contra la capital libanesa desde el frágil alto el fuego entre ambos países el pasado 16 de marzo.

Netanyahu confirmó este ataque tras haber convocado a su gabinete de seguridad para una reunión este miércoles, y haber asegurado en un videomensaje que hablará de nuevo esta noche con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El ataque tuvo lugar en los suburbios sur de Beirut conocidos como el Dahye, en concreto una zona cercana a Haret Hreik, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin especificar cuál habría sido el objetivo de la acción ni si se han registrado víctimas.

Pese al cese de hostilidades acordado por el Líbano e Israel a mediados del mes pasado, las fuerzas israelíes han continuado atacando a diario el sur del Líbano y han demolido un gran número de viviendas en las zonas que ocupan en esa región, con algún bombardeo también en el oriental Valle de la Bekaa.

Sin embargo, desde la entrada en vigor de la tregua la medianoche del 16 al 17 de abril, no habían alcanzado todavía los suburbios de Beirut, que sí fueron golpeados con fuerza durante el conflicto. EFE

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