Netanyahu confirma la identidad de los tres cuerpos de rehenes entregados por Hamás anoche

(Actualiza con confirmación de la Oficina de Netanyahu)

Jerusalén, 15 oct (EFE).- La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este miércoles que tres de los cuatro cuerpos de rehenes entregados anoche por Hamás se corresponden con el de Eitan Levy, de 53 años, con el del soldado Tamir Nimrodi, de 20 años, y con Uriel Baruch, de 35 años.

Según está publicando la prensa local, Israel estima que el cuarto cuerpo entregado en las últimas horas por Hamás no es de un rehén, algo que todavía no ha confirmado la Oficina de Netanyahu oficialmente.

«Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato de las Fuerzas de Defensa de Israel, notificamos a las familias de los rehenes Uriel Baruch, el Sargento Tamir Nimrodi y Eitan Levy, que se había completado su identificación», recoge el comunicado de la Oficina de Netanyahu.

Y agrega: «El Gobierno y toda la institución del Estado de Israel dedicada a los desaparecidos y cautivos están decididos, comprometidos y trabajan incansablemente para que todos nuestros rehenes caídos reciban un entierro digno en su país».

Esta pasada noche el grupo palestino, como parte del acuerdo de alto el fuego con Israel, entregó cuatro cuerpos a la Cruz Roja que el organismo posteriormente hizo llegar al Ejército israelí, tal y como establece el protocolo.

En el enclave todavía quedan veinte cuerpos de rehenes en manos de las milicias palestinas, cuestión que ha tensionado el acuerdo con Israel, que está estudiando restringir la entrada de ayuda humanitaria hacia Gaza por el cruce de Rafah hasta que el grupo islamista entregue todos los cuerpos.

Los cuerpos identificados

Levy, natural de Bat Yam y padre de un hijo, estuvo en la lista de desaparecidos durante más de 40 días tras los atentados de Hamás, hasta que el Ejército lo declaró como rehén fallecido tras informar oficialmente a su familia. Fue secuestrado mientras conducía a un amigo al kibutz de Beeri, uno de los más masacrados, durante la madrugada del 7 de octubre de 2023.

El soldado Nimrodi fue secuestrado cuando tenía 18 años por milicianos palestinos en una base cercana a Gaza donde servía como suboficial de educación.

Según recoge el comunicado del Foro, el joven soldado murió por los bombardeos israelíes durante su cautiverio.

Baruch, de 35 años, estuvo 172 días sin señales de vida tras los ataques de Hamás. Este israelí fue asesinado por milicianos durante el 7 de octubre que también retuvieron su cuerpo en Gaza durante estos más de dos años, informó su familia. EFE

