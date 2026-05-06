Netanyahu confirma un ataque aéreo contra un presunto comandante de Hizbulá en Beirut

1 minuto

Jerusalén, 6 may (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó en un comunicado que el Ejército israelí atacó este miércoles Beirut con el objetivo de asesinar al comandante de las fuerzas de élite Radwan de Hizbulá.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al comandante de la unidad Radwan de la organización terrorista Hizbulá en Beirut para neutralizarlo», detalla el texto difundido por su oficina, en conjunto con el Ministerio de Defensa.

«Ningún terrorista goza de impunidad: el largo brazo de Israel alcanzará a todo enemigo y asesino», añade la nota sobre el que es el primer ataque contra la capital libanesa desde el frágil alto el fuego en Líbano promovido por EE.UU. EFE

pms/rcf