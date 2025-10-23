Netanyahu culpa a la oposición de aprobar la lectura preliminar para anexionar Cisjordania

Jerusalén, 23 oct (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la aprobación el miércoles en una primera lectura en el Parlamento de un proyecto para anexionar Cisjordania fue «una provocación deliberada» de la oposición para crear discordia durante la visita del vicepresidente de EE.UU., JD Vance, a Israel.

«La votación de la Knéset (Parlamento) sobre la anexión fue una provocación política deliberada por parte de la oposición para sembrar discordia durante la visita», señaló un comunicado de la oficina de Netanyahu, añadiendo que ese proyecto de ley y otro «fueron patrocinados por miembros de la oposición».EFE

