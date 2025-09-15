The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu defiende la economía israelí tras la caída de la Bolsa de Tel Aviv

Jerusalén, 15 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que la Bolsa de Tel Aviv «es la más fuerte del mundo», pese a que ese mismo día sufrió un desplome tras sus declaraciones de que Israel debe volverse más «autosuficiente» ante el aislamiento económico por la guerra en Gaza.

«Para todos los agoreros, el mercado bursátil israelí es el más fuerte del mundo», afirmó en un comunicado difundido por su oficina.

Netanyahu destacó que «el shekel se ha fortalecido, el déficit se ha reducido a pesar de la guerra y la inversión extranjera en I+D es la más alta del mundo después de la de Estados Unidos». «Invertir en Israel es lo más inteligente», añadió.

El mandatario también advirtió que el país seguirá aumentando la inversión en la producción de armas «para no depender de los débiles líderes de Europa Occidental que ceden ante las minorías musulmanas extremistas en sus países».

Horas antes, Netanyahu había reconocido que Israel afronta un creciente aislamiento económico por la prolongación de la guerra en la Franja de Gaza y que deberá volverse más «autosuficiente».

Poco después de esas palabras, la Bolsa de Tel Aviv registró fuertes caídas. Luego se recuperó parcialmente, pero terminó cerrando en negativo. EFE

