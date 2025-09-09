The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu defiende que el ataque en Catar puede «abrir la puerta» al final de la guerra

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 9 sep (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes que el ataque israelí contra los líderes de Hamás en Catar puede «abrir la puerta al final de la guerra en Gaza» si los islamistas aceptan la última propuesta de Estados Unidos.

«Esta acción puede abrir la puerta al final de la guerra en Gaza. Israel ha aceptado los principios propuestos por el presidente (de EE.UU., Donald Trump, para acabar con la guerra, empezando por la liberación inmediata de todos nuestros rehenes», dijo el mandatario durante un evento en Jerusalén organizado por la embajada estadounidense.

El bombardeo israelí contra Doha tuvo como objetivo un edificio donde la delegación negociadora del grupo islamista estaba celebrando una reunión para abordar la última propuesta estadounidense de tregua en Gaza, según dijo a EFE una fuente de Hamás.

La fuente añadió que todos los miembros de la delegación sobrevivieron, incluido Khalil al Hayya, el jefe negociador de Hamás, aunque de momento el grupo islamista no ha reaccionado de manera oficial al suceso.

Tampoco las autoridades israelíes han valorado de momento el resultado del ataque, evitando incluso mencionar el nombre de Catar en sus mensajes.

En sus declaraciones, Netanyahu animó a la población de la Franja a no permitir que los líderes de Hamás les «descarrilen», a que acepten la propuesta de alto el fuego de Trump y a que firmen la «paz» con Israel.

«No os preocupéis, podéis hacerlo y os podemos prometer un futuro diferente», aseguró el mandatario.

Este mismo martes, el Ejército israelí ordenó la evacuación total de la ciudad de Gaza, la capital gazatí, mientras mantiene sus duros ataques contra la localidad, que en los últimos meses se había convertido en refugio de cientos de miles de palestinos desplazados por la guerra.

Más de 64.600 personas han muerto en la ofensiva israelí contra el enclave desde octubre de 2023, según el recuento de las autoridades sanitarias gazatíes.EFE

jdg/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR