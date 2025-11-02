Netanyahu denuncia como «ataque propagandístico» contra Israel la filtración vídeo prisión

Jerusalén, 2 nov (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó este domingo la filtración del vídeo que muestra abusos a un detenido palestino en la prisión de Sde Teiman de «el ataque propagandístico más severo» contra Israel desde su creación.

«El incidente causó un enorme daño a la imagen del Estado de Israel, del Ejército y de nuestros soldados. Este es quizás el ataque propagandístico más severo que el Estado de Israel ha sufrido desde su fundación. No recuerdo uno tan específico. Esto exige una investigación independiente e imparcial, y espero que así sea», aseveró el mandatario israelí en un comunicado. EFE

