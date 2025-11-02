Netanyahu denuncia como «ataque propagandístico» contra Israel la filtración vídeo prisión

Jerusalén, 2 nov (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó este domingo la filtración del vídeo que muestra abusos a un detenido palestino en la prisión de Sde Teiman de «el ataque propagandístico más severo» contra Israel desde su creación.

«El incidente causó un enorme daño a la imagen del Estado de Israel, del Ejército y de nuestros soldados. Este es quizás el ataque propagandístico más severo que el Estado de Israel ha sufrido desde su fundación. No recuerdo uno tan específico. Esto exige una investigación independiente e imparcial, y espero que así sea», aseveró el mandatario israelí en un comunicado.

Netanyahu hace referencia a un vídeo filtrado a la prensa local en julio de 2024 en el que se muestra a guardias de prisión presuntamente abusando de un gazatí en la prisión de Israel Sde Teiman y cuya investigación, centrada en la filtración y no en el contenido abusivo del vídeo, inició el Ejército el pasado miércoles.

Un día después, el jueves, el ministro de Defensa de Israel, Israel Kazt, anunció que la abogada militar principal del Ejército, Tomer-Yerushalmi, que había sido suspendida, no regresaría a su puesto «dada la gravedad de las acusaciones en su contra».

«Me aseguraré de que se haga justicia con todos los que participaron en la difamación de sangre contra los soldados de las Fuerzas de Defensa en el caso Sde Teiman», advirtió Katz en un anuncio el jueves.

El miércoles el Ejército anunció una investigación penal sobre la filtración del vídeo, del cual sospechaban habría sido pasado al Canal 12 de Noticias por personas cercanas al jefe de Policía y altos cargos de la Fiscalía General Militar.

Además, el ministro de Justicia está intentando que la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara (a la que Netanyahu quiere destituir por sus numerosos dictámenes contra sus políticas), no sea la responsable de la investigación, pero esta insistió hoy en una carta que el ministerio «carece de la autoridad» para vetarla.

En el vídeo, por el que cinco soldados reservistas fueron acusados el verano pasado, se ve a soldados en Sde Teiman apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios -para impedir la visibilidad- mientras es sodomizado con un objeto punzante.

El preso palestino víctima de los abusos «llegó al hospital con una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto», reveló entonces la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos. EFE

