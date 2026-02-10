Netanyahu deportará a Gaza a dos «terroristas» árabes israelíes encarcelados, según medios

2 minutos

Jerusalén, 10 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, firmó este martes la revocación de la ciudadanía y la deportación de dos árabes israelíes condenados por terrorismo, que según distintos medios locales serán deportados a Gaza una vez salgan de prisión.

«Cometieron atentados con arma blanca y dispararon contra ciudadanos israelíes y fueron recompensados por sus actos criminales por la Autoridad Palestina», afirmó la oficina de Netanyahu en el comunicado donde se anunciaba la expulsión de los dos individuos.

El primero de ellos fue condenado por una serie de ataques con armas de fuego y cumplió 23 años de prisión; ahora será deportado a la Franja de Gaza, según medios como el diario Maariv o la cadena i24.

El segundo, también de acuerdo a medios, fue condenado por apuñalar a dos mujeres mayores en un ataque perpetrado en el barrio de Talpiot, en Jerusalén, en 2016. Fue sentenciado a 18 años de prisión y será deportado también a Gaza tras su excarcelación.

Ni los medios israelíes ni la oficina de Netanyahu detallaron de dónde son los condenados, identificados como Mahmud Ahmed y Muhammad Ahmed Hussein Halasi, si bien sí recogen que son «árabes israelíes».

«Agradezco al presidente de la coalición, Ofir Katz, por impulsar la ley que los expulsará del Estado de Israel, y a muchos otros como ellos que están en camino», concluye la nota difundida por el gabinete de Netanyahu.

Tres años después de que la Knéset (parlamento israelí) aprobó por mayoría la ley para revocar la ciudadanía y expulsar a condenados por terrorismo, ahora se aplicará por primera vez.

La decisión sienta un precedente para futuros casos y, además, se espera que las autoridades israelíes revisen otros expedientes relacionados que podrían ser solventados de la misma manera. EFE

