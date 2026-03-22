Netanyahu desde el lugar del impacto de un misil iraní: «Estamos aplastando al enemigo»

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Arad (Israel), 22 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo desde el lugar del impacto de un misil iraní en el sur de Israel que Israel está «aplastando al enemigo» y «ganando esta batalla» contra Irán.

«Estamos ganando esta batalla, estamos aplastando al enemigo, y seguimos firmes en nuestra determinación», dijo Netanyahu durante la visita a Arad, una localidad el sur de Israel donde impactó un misil este sábado noche dejando más de 60 heridos, una decena de ellos graves. EFE

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