Netanyahu dice a Chipre y Grecia que juntos defenderán el comercio marítimo

Jerusalén, 22 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presidió este lunes una reunión tripartita en Jerusalén con su homólogo griego, Kyriakos Mitsotakis, y con el presidente chipriota, Nikos Jristodulidis, ante quienes aseguró que juntos defenderán el comercio marítimo.

«Juntos defendemos no solo nuestras propias naciones, sino también las rutas marítimas vitales y la infraestructura crítica de la que depende la economía global», dijo Netanyahu en un discurso compartido en vídeo.

Además, aseguró que los tres tienen la intención de impulsar el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC, por su siglas en inglés), un megaproyecto anunciado hace más de dos años y que busca conectar India con Europa, a través del Golfo Pérsico, mediante redes ferroviarias y puertos, pero también nodos digitales y financieros.

«Debatimos en la práctica cómo impulsarlo y tenemos la intención de impulsarlo. También lo abordaré en mi próxima reunión con el presidente (Donald) Trump en Estados Unidos», afirmó Netanyahu sobre un encuentro que tendría lugar el próximo 29 de diciembre en Florida.

Por su parte, en un tono similar al usado esta mañana por el líder griego en su reunión en Ramala con el presidente palestino, Mahmud Abás, el presidente chipriota manifestó su «compromiso inquebrantable» con el plan de Trump para Gaza y con «la completa implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 2803», la cual respalda un mandato estadounidense en Gaza con una Junta de Paz y una fuerza internacional.

Aunque el alto el fuego en Gaza entró en vigor el pasado 10 de octubre, los ataques israelíes no han cesado y sus drones siguen sobrevolando la Franja, mientras las tropas disparan a quienes consideran que se acercan demasiado a la denominada línea amarilla.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 400 palestinos han sido asesinados desde entonces, entre ellos al menos unos 70 niños, de acuerdo con Unicef.

La primera etapa del acuerdo, alcanzado con la mediación de EE.UU. y otros países, incluía el cese de las hostilidades, la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás y de los detenidos palestinos por Israel y la entrada de ayuda humanitaria (que aún llega de forma limitada y con muchas restricciones).

La segunda fase del acuerdo recoge la retirada total de las tropas israelíes (que se mantienen ahora replegadas y controlando el 54 % del enclave), el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición. EFE

