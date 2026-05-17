Netanyahu dice estar «preparado para cualquier escenario» con Irán y hablará hoy con Trump

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Jerusalén, 17 may (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que están «preparados para cualquier escenario» sobre cómo puede avanzar el alto el fuego con Irán y dijo que conversará en las próximas horas con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

«Estamos muy atentos a la situación con Irán. Hoy hablaré, como hago cada pocos días, con nuestro amigo el presidente Trump. Sin duda, escucharé sus impresiones sobre su viaje a China, y quizás también sobre otros temas», dijo Netanyahu al inicio de una reunión especial del gobierno con motivo del Día de Jerusalén celebrada en el Museo de la Knéset (Parlamento).

«Por supuesto, existen muchas posibilidades; estamos preparados para cualquier escenario», añade el comunicado oficial difundido por su Oficina.

Sobre los ataques que continúan en Líbano, Netanyahu afirmó que Israel está «conquistando y despejando» terreno en suelo libanés, además de «defendiendo» a los pueblos israelíes próximos a la frontera y atacando a milicianos de Hizbulá.

«Hoy nos enfrentamos al desafío de neutralizar drones de fibra óptica. Se trata de un tipo de amenaza específica», reconoció el mandatario, antes de añadir que ha instado al Ministerio de Defensa y a otras personalidades en la industria a lograr una solución para este tipo de ataques sin «limites de presupuesto».

En el Líbano, desde que comenzaran los ataques israelíes el pasado 2 de marzo en el marco de la guerra en Irán, los muertos superan los 2.960, informó ayer sábado el Ministerio de Salud Pública libanés. EFE

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