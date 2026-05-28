Netanyahu dice haber ordenado al Ejército israelí ocupar hasta el 70 % de Gaza

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Jerusalén, 28 may (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró este jueves haber ordenado al Ejército ocupar el 70 % del territorio de Gaza, después de que la presencia de tropas israelíes pasaran de controlar de en torno al 52 % al 60 % de la Franja en los últimos meses.

«Ahora estamos en el 60 % de la Franja de Gaza, más o menos. Estábamos en el 50%, ahora hemos avanzado al 60 %», dijo en un coloquio en Cisjordania ocupada para, tras ser interpelado por el público a ocupar la totalidad de la Franja, responder: «Esperen, vayamos en orden. Primero el 70 %». EFE

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