Netanyahu dice que «Israel e Irán volverán a ser aliados leales» si cae Gobierno ayatolás

3 minutos

Jerusalén, 11 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que Israel e Irán volverán a ser «aliados leales» si las protestas que recorren el suelo iraní desde hace dos semanas consiguen tumbar al régimen de los ayatolás.

«Todos esperamos que la nación persa se libere pronto del yugo de la tiranía, y que cuando llegue ese día, Israel e Irán vuelvan a ser aliados leales en la construcción de un futuro de prosperidad y paz para ambos», dijo Netanyahu en una intervención hoy al inicio de su reunión de gabinete, difundida por su oficina.

Además, el primer ministro israelí señaló que permanece atento al desarrollo de las protestas «que se han extendido a todo el país» y que «el pueblo de Israel, y el mundo entero, están asombrados por el tremendo heroísmo de los ciudadanos iraníes».

«Israel apoya su lucha por la libertad y condena enérgicamente las masacres masivas de civiles inocentes», agregó.

Por su parte, el Ejército israelí indicó esta mañana en un comunicado enviado a EFE que igualmente están siguiendo las masivas manifestaciones en Irán, que calificaron de un «asunto interno iraní», y sentenciaron que están preparados para defenderse, así como para «responder con fuerza», en caso necesario.

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este domingo que en caso de producirse un ataque estadounidense sobre Irán «tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos» de EE.UU. e Israel en la región «serán objetivos legítimos».

Este mensaje llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase en los últimos días con intervenir en la República Islámica si esta no contenía su actividad represiva contra las protestas.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este domingo a al menos 192 los muertos por la represión de las protestas en Irán, mientras el país continúa sin acceso a Internet y las manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno -iniciadas el 28 de diciembre- continuaron también durante la pasada noche.

Además, el Gobierno de Irán acusó ayer sábado a Estados Unidos, en coordinación con Israel, de «incentivar la inestabilidad y violencia» en una carta a la ONU tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las protestas iraníes.

La Misión Permanente de Irán en la ONU condenó la «persistente, ilegal e irresponsable conducta de Estados Unidos», al que culpó de «interferir en los asuntos internos de Irán mediante amenazas, incitaciones y la deliberada incentivación de la inestabilidad y la violencia».

En la misiva, enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, Irán sostuvo que la coordinación entre Estados Unidos e Israel es «evidente», como muestran el apoyo de Trump al «criminal» primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Israel e Irán se enfrentaron el pasado mes de junio en la conocida como ‘guerra de los doce días’ que estalló después de que el Ejército israelí bombardeara el país persa y que desencadenó ataques cruzados con misiles balísticos y drones.

La posibilidad de que llegue ahora una nueva guerra entre ambos países se ha disparado después de que Trump asegurara ayer que está «preparado para ayudar al pueblo iraní» contra la represión que está sufriendo a manos de autoridades del régimen. EFE

