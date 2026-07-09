Netanyahu dice que «la guerra aún no ha terminado» durante graduación de pilotos militares

Compartir

2 minutos

Jerusalén, 9 jul (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este jueves que la guerra contra Irán «aún no ha terminado» y reiteró que el Ejército israelí, y sobre todo su fuerza aérea, está preparada para cualquier escenario.

«El eje iraní es más débil que nunca, mientras que Israel es más fuerte que nunca. Juntos, no solo cambiamos a los pueblos de Oriente Medio, sino que, sobre todo, nos cambiamos a nosotros mismos. Nos atrevimos a atacar. Demostramos que el brazo largo de la Fuerza Aérea llega a todas partes, desde Yemen hasta Irán», comenzó Netanyahu durante un discurso retransmitido en directo durante la graduación de 40 nuevos pilotos militares.

«Y aun así, debo decir que la guerra todavía no ha terminado. Junto a los viejos desafíos, surgen otros nuevos; hay conflictos y alianzas. (…) Estamos preparados para cualquier escenario y sabemos una cosa: siempre debemos ser más fuertes que nuestros enemigos», añadió el líder.

El primer ministro también mencionó que la superioridad aérea de Israel «es un pilar fundamental de la doctrina de seguridad nacional» y alardeó diciendo que todos saben de su fuerza.

«No he conocido a un solo líder en la región, y conozco a muchos, tanto de la zona como de fuera, que no hable de la Fuerza Aérea Israelí. Ustedes aportan fortaleza, inmenso respeto y aprecio al Estado de Israel y a las Fuerzas de Defensa de Israel», sentenció.

Estados Unidos lleva dos días atacando a la República Islámica en unas operaciones que Washington asegura que buscan imponer «costos significativos» por lo que considera violaciones del alto el fuego tras los ataques de Irán contra tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Estos ataques han causado al menos 14 muertos y 78 heridos en los últimos dos días.

Las fuerzas estadounidenses bombardearon anoche unos 90 objetivos militares iraníes, entre ellos sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Irán, por su parte, respondió atacando las bases estadounidenses de Arifjan y Ali Al Salem, en Kuwait, y las bases de Juffair y Sheikh Isa, en Baréin, de acuerdo con la Guardia Revolucionaria iraní.

Sobre Líbano, Netanyahu reiteró que Israel permanecerá en el sur de este país vecino «el tiempo que sea necesario» para su seguridad, pese al acuerdo marco alcanzado tras las negociaciones celebradas en Washington entre delegaciones libanesas, estadounidenses e israelíes. EFE

pms/mra