Netanyahu dice que acuerdo con Líbano supone un «duro golpe para Irán y Hizbulá»

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Jerusalén, 27 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este viernes que el acuerdo alcanzado ayer con el Líbano, con mediación de EE.UU., «supone un duro golpe para Irán y Hizbulá», ya que permite que las tropas israelíes no se retiren del territorio ocupado mientras exista una «amenaza».

«Supone un duro golpe para Irán y Hizbulá. El gobierno libanés demostró valentía. Estados Unidos y Líbano reconocieron nuestro derecho a mantener una zona de seguridad mientras exista una amenaza», dijo Netanyahu en su primera comparecencia tras la firma del acuerdo en Washington por los embajadores de los dos países.EFE

pms/jlp