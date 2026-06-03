The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Netanyahu dice que comparte con Trump desarmar a Hizbulá e impedir programa nuclear iraní

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 3 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este miércoles que comparte con Donald Trump el objetivo de desarmar a Hizbulá y «desmilitarizar» el Líbano, y sugirió que podría estar gestándose una desescalada limitada por la que Israel dejaría de atacar Beirut si la milicia chií cesa sus ataques contra territorio israelí.

«Compartimos el objetivo de desarmar a Hizbulá y desmilitarizar Líbano», afirmó Netanyahu en una entrevista con la cadena CNBC.

Además, subrayó que otra de las «prioridades compartidas» con el presidente de Estados Unidos es «impedir que Irán desarrolle un programa nuclear con fines militares», ya que, dijo, supondría «una amenaza directa para Israel, Oriente Medio y la seguridad internacional». EFE

jco/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR