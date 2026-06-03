Netanyahu dice que comparte con Trump desarmar a Hizbulá e impedir programa nuclear iraní

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Nueva York, 3 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este miércoles que comparte con Donald Trump el objetivo de desarmar a Hizbulá y «desmilitarizar» el Líbano, y sugirió que podría estar gestándose una desescalada limitada por la que Israel dejaría de atacar Beirut si la milicia chií cesa sus ataques contra territorio israelí.

«Compartimos el objetivo de desarmar a Hizbulá y desmilitarizar Líbano», afirmó Netanyahu en una entrevista con la cadena CNBC.

Además, subrayó que otra de las «prioridades compartidas» con el presidente de Estados Unidos es «impedir que Irán desarrolle un programa nuclear con fines militares», ya que, dijo, supondría «una amenaza directa para Israel, Oriente Medio y la seguridad internacional». EFE

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